Trump, al Baghdadi è morto piangendo

(ANSA) - NEW YORK, 27 OTT - "E' morto dopo essere fuggito in un vicolo cieco, piangendo e urlando". Lo afferma Donald Trump annunciando la morte del leader dell'Isis Abu Bakr al Baghdadi.

"Si è fatto saltare in aria e ha ucciso tre dei suoi figli che erano con lui", ha spiegato il presidente americano sottolineando che i test effettuati hanno confermato che il corpo è quello del leader dell'Isis. Trump ha anche ringraziato per il loro aiuto Russia, Siria, Turchia e Iraq e anche dei curdi siriani". Baghdadi "era un uomo malato e depravato, violento ed è morto come un codardo, come un cane", ha concluso.