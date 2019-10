Oggi primo incontro Gantz-Netanyahu

Primo faccia a faccia oggi tra Benny Gantz e Benyamin Netanyahu: il premier incaricato incontrerà infatti oggi pomeriggio quello uscente per cercare di progredire nella formazione di un nuovo governo in Israele. I due leader si vedranno a Tel Aviv alle 17.30 (ora locale), ha fatto sapere una nota dei rispettivi partiti, Blu-Bianco e Likud. L'incontro con Netanyahu, avvia di fatto le consultazioni di Gantz, dopo l'incarico ricevuto dal presidente Reuven Rivlin, per rimuovere la situazione di stallo e arrivare alla formazione del nuovo esecutivo. In questo senso, il premier incaricato vedrà domani a Gerusalemme il leader nazionalista laico Avigdor Lieberman, vero king maker della situazione, e subito dopo anche i capi dei Laburisti e dell'Unione democratica che, si dice, possano diventare partner in una possibile coalizione di maggioranza.

Ancora da costruire invece l'incontro tra Gantz e la Lista Araba Unita.