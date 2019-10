Baghdadi: Usa, 25 mln per informazioni

(ANSA) - NEW YORK, 27 OTT - Gli Stati Uniti avevano messo una taglia di 25 milioni di dollari per ogni informazione che poteva condurre all'arresto del leader dell'Isis Abu Bakr al-Baghdadi, considerato un "high value target", obiettivo di alto valore.

Nel 2011 il Dipartimento di Stato aveva inizialmente deciso una ricompensa da 10 milioni di dollari, poi rivista al rialzo a 25 milioni nel 2016.

Da quando il programma di ricompensa è stato avviato più di 80 persone hanno offerto informazioni per l'arresto di Al-Baghdadi con oltre 125 milioni di dollari pagati dagli Usa.

Lo riporta Fox.