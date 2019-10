Erdogan, decideremo se entrare a Kobane

(ANSA) - ISTANBUL, 25 OTT - La Turchia "prenderà una decisione in base agli sviluppi" sulla sua presenza militare a Kobane, la città simbolo della resistenza curda all'Isis nel nord della Siria. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan in un'intervista alla tv di stato Trt, sostenendo che gli Stati Uniti dicono ad Ankara di non entrarvi, mentre i russi di farlo. A Manbij invece, altra località strategica in Siria a ovest del fiume Eufrate, ha aggiunto Erdogan, la Turchia ha già stabilito di creare una postazione di osservazione militare.