Expo 2020: Ice, rafforzare immagine Italia

La collaborazione tra il Sistema Italia e l'agenzia Ice per Expo 2020 Dubai "ha l'obiettivo di rafforzare l'immagine dell'Italia e il suo sistema imprenditoriale per l'intero territorio, anche per il Mezzogiorno" e di "fornire supporto alle imprese affinchè evento sia un ponte di penetrazione commerciale nella regione di Medio Oriente, Nordafrica e Asia del sud". Con queste parole, il presidente dell'agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane Ice, Carlo Ferro, ha aperto l'incontro "One year to go: il sistema d'impresa a Expo 2020" tenutosi alla sede dell'agenzia a Roma.

"Il Sistema Italia è impegnato ad accompagnare le imprese" verso l'esposizione universale, "e l'Ice è partner nell'organizzazione dell'evento", ha sottolineato Ferro. "One year to go è un momento di evoluzione dell'Ice, che vuole essere vicina al territorio per servire le imprese".