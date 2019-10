Expo 2020: Di Stefano,vetrina per Italia

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - Expo 2020 Dubai sarà "una vetrina mondiale per il nostro Paese, dove le imprese potranno mostrare il meglio delle loro idee ispirate al tema dell'esposizione universale", 'Connecting Minds, Creating the Future' (collegare le menti, creare il futuro). Lo ha dichiarato il sottosegretario al ministero degli Esteri, Manlio Di Stefano, all'incontro "One year to go: il sistema d'impresa a Expo 2020" all'Agenzia per la promozione all'estero el'internazionalizzazione delle imprese italiane Ice. "Il nostro Sistema d'impresa vede nell'anno che ci accompagna a Expo 2020 un passaggio di maggiore rafforzamento delle relazioni, ma che vede una programmazione 'pre' e 'post' evento che forse è anche più importante dell'evento in sè, in quanto occasione per stringere legami che possono creare grandi opportunità", ha sottolineato. Expo Dubai 2020 "è tra le prime sfide che vede la Farnesina e l'Ice protagoniste per promuovere al meglio gli interessi delle nostre imprese sui mercati che presentato maggiori potenzialità".