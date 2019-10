Siria: ong, calma a est dell'Eufrate

(ANSA) - ISTANBUL, 19 OTT - Tiene in queste ore la fragile tregua nel nordest della Siria. Dopo le ripetute violazioni di ieri, quando curdi e ong avevano denunciato raid turchi, negati dal presidente Recep Tayyip Erdogan, non si segnalano al momento nuovi bombardamenti, mentre una situazione di "relativa calma prevale in tutta l'area a est dell'Eufrate": lo riporta l'Osservatorio siriano per i diritti umani (Ondus).

Proseguono tuttavia sporadici scontri sul terreno tra i combattenti curdi e le milizie siriane filo-Ankara nell'area di Ras al Ayn, la città al confine sotto il più duro assedio turco.

Le stesse milizie arabe, denunciano i curdi e l'Ondus, continuano a impedire l'ingresso nella cittadina dei convogli di aiuti e di medici, tra cui quelli della Mezzaluna Rossa curda, giunti per prestare assistenza alle migliaia di civili rimasti intrappolati.

L'accordo sul cessate il fuoco tra Ankara e Washington prevede l'evacuazione delle milizie curde dalla fascia di sicurezza concordata alla frontiera entro martedì sera.