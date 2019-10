Curdi, 'raid con armi non convenzionali'

(ANSA) - ISTANBUL, 17 OTT - "Sospettiamo che armi non convenzionali vengano usate contro i combattenti" curdi dalla Turchia "nella città assediata di Serekaniye" (Ras al Ayn in arabo), nel nord-est della Siria. Lo denuncia via Twitter Mustafa Bali, capo della comunicazione delle Forze democratiche siriane (Fds) a guida curda. La denuncia è accompagnata da un servizio video dell'agenzia Hawar, organo dell'amministrazione curda in Siria, da un ospedale della zona in cui compaiono alcuni bambini ricoverati con gravi ferite da ustioni, descritte in un'intervista da un medico locale. Non è possibile verificare in modo indipendente l'autenticità delle immagini.

Il portavoce curdo fa riferimento a "notizie e segnali" ricevuti "dalla città assediata" e invita "le organizzazioni internazionali a inviare le loro squadre per investigare alcune ferite subite negli attacchi". Secondo Bali, "le strutture mediche nel nord-est della Siria non hanno più squadre di esperti dopo il ritiro delle ong dovuto all'invasione turca".