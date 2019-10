Oman, in mostra giovani talenti italiani

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - I giovani talenti dell'arte contemporanea italiana in mostra a Mascate. L'Ambasciata d'Italia in Oman celebra la 15esima Giornata del Contemporaneo, l'appuntamento annuale promosso dal Ministero degli Esteri per la diffusione dell'arte contemporanea italiana nel mondo.

Venezia, magnete per l'arte contemporanea mondiale, è stata la protagonista dell'iniziativa promossa il 13 ottobre 2019 in collaborazione con la Stal Gallery di Mascate. Ospite d'eccezione dell'evento è stata l'artista italiana Gloriamaria Gorreri, vincitrice del premio 'Artefici del nostro tempo', promosso dalla Fondazione Musei Civici di Venezia e dalla Città di Venezia in connessione con la 58esima Biennale d'Arte.

La mostra 'Soliloqui tangibili. Geografie inaspettate dell'autoritratto' è il risultato di un progetto che vede protagonisti giovani artisti italiani e omaniti che hanno riflettuto sul tema dell'identità durante un workshop in cui si sono impegnati in un dialogo tra diversi modi di vedere la propria cultura.