Di Maio, stop Italia export armi Turchia

(ANSA) - LUSSEMBURGO, 14 OTT - Nelle prossime ore l'Italia varerà un decreto ministeriale "che devo firmare come ministro degli Esteri" per bloccare "l'export di armamenti verso la Turchia per tutto quello che riguarda il futuro dei prossimi contratti e dei prossimi impegni". Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a margine del Consiglio europeo.