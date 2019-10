Siria:evacuata base Usa dopo fuoco turco

(ANSA) - NEW YORK, 12 OTT - La postazione americana del nord est della Siria è stata evacuata dopo essere finita sotto il fuoco di artiglieria della Turchia. Lo afferma un funzionario del Pentagono, sottolineando che le truppe hanno lasciato l'avamposto dopo l'esplosione causata dalla Turchia.

L'evacuazione dovrebbe essere temporanea. Il Pentagono ha messo in guardia la Turchia dall'evitare azioni che possano tradursi in una immediata azione di difesa americana.