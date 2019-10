Nessun americano ferito in Siria

(ANSA) - NEW YORK, 12 OTT - Le truppe americane in Siria sono finite sotto i colpi di artiglieria della Turchia, con un'esplosione a poche centinaia di metri da dove si trovavano i militari. Lo afferma il Pentagono, sottolineando che nessuno è rimasto ferito e che le truppe non si sono ritirare da Kobane, dove si trovavano. I turchi, riferisce il Pentagono, sapevano che nell'area c'erano truppe americane.