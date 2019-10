'Scelta pessima andare in Medioriente'

(ANSA) - WASHINGTON, 9 OTT - La decisione degli Stati Uniti di andare in Medio Oriente è stata la peggiore di sempre nella storia del nostro Paese": lo twitta Donald Trump, sottolineando come gli Usa hanno speso 8 mila miliardi di dollari per combattere e fare politica in quella regione. "Siamo andati con la scusa della presenza di armi di distruzione di massa e non ce n'era nemmeno una. Ora è il momento di tornare a poco a poco e prudentemente a casa".