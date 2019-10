Israele, presto trattati non aggressione

(ANSAmed) - TEL AVIV, 6 OTT - Israele è al lavoro per trattati di "non aggressione" con stati arabi del Golfo. A confermarlo è il ministro degli Esteri Yisrael Katz che ha definito il fatto "storico" e in grado di porre fine al conflitto fra Israele e questi paesi. "Di recente - ha scritto Katz su twitter - ho promosso, con l'appoggio del primo ministro Benyamin Netanyahu, una iniziativa diplomatica per firmare 'trattati di non aggressione' con gli stati arabi del Golfo. E' una mossa storica che metterà fine al conflitto e consente cooperazione civile fino alla sigla di accordi di pace". Katz ha anche confermato di aver presentato il suo piano ai ministri degli esteri di paesi arabi durante la sua visita a New York per l'Assemblea generale dell'Onu e di aver discusso della proposta con Jason Greenblatt, inviato speciale per la pace del presidente Trump. "Continuerò a lavorare - ha aggiunto - per rafforzare la presenza di Israele nella regione e nel mondo".