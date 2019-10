Iraq: governo, 104 morti in 6 giorni

(ANSA) - ROMA, 6 OTT - Sono 104 i morti accertati e oltre 6.100 i feriti in sei giorni di violente proteste contro il carovita in Iraq. Lo ha annunciato a Baghdad il portavoce del ministero dell'Interno, Saad Maan, citato dai media iracheni.

Tra le persone uccise anche 8 agenti delle forze di sicurezza.

Gli edifici pubblici dati alle fiamme sono state 51, così come 8 sedi di partito. Maan ha annunciato l'apertura di una inchiesta per individuare chiunque abbia preso di mira "dimostranti innocenti".