Iran,condanna a morte per 'spia pro-Usa'

(ANSA) - ISTANBUL, 1 OTT - Un tribunale iraniano ha emesso in primo grado una condanna a morte per spionaggio compiuto per conto degli Stati Uniti. Lo ha reso noto il portavoce della magistratura di Teheran, Gholamhossein Esmaili, precisando che l'imputato in questione - di cui non è stata resa nota l'identità, né l'eventuale altra nazionalità - ha fatto ricorso in appello contro la sentenza. Due iraniani, Ali Nafarieh e Mohammad Ali Babapour, sono inoltre stati condannati a 10 anni di prigione sempre per spionaggio per conto degli Stati Uniti e a un terzo, Mohammad Aminnassab, è stata inflitta la stessa pena per spionaggio a favore della Gran Bretagna.