Proteste a Beirut contro crisi economica

Diverse centinaia di persone sono scese in piazza a Beirut per protestare contro la crisi dell'economia libanese, nettamente peggiorata nelle ultime due settimane, e la svalutazione della sua moneta per la prima volta in 22 anni. I manifestanti hanno gridato slogan contro i leader politici libanesi, accusato di essere i responsabili di questa situazione oltre che della diffusa corruzione. e contro il governo e la diffusa corruzione.

La lira libanese, finora stabile a 1.500 contro il dollaro dal 1997, nei giorni scorsi ha ceduto fino a 1.650 per dollaro.

Il debito pubblico del Libano ha raggiunto il 150% del Pil.

I manifestanti si sono raccolti in Piazza dei Martiri a Beirut, dov'è schierato un ingente contingente di poliziotti in tenuta anti-sommossa.