Iran: pronti a scambio prigionieri Usa

L'Iran è pronto ad avviare negoziati con gli Stati Uniti per uno scambio di prigionieri tra i due Paesi: lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri Abbas Maleki, citato dall'IRNA. La proposta è stata fatta dopo che il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, in risposta a una richiesta del ministro degli Esteri Mohammad Javad Zarif di visitare l'inviato iraniano delle Nazioni Unite in un ospedale di New York, ha sottolineato che, per ottenere il permesso, l'Iran dovrebbe rilasciare i cittadini americani, che sono stati "erroneamente" arrestati in Iran. Una decisione, quella di vietare la visita all'inviato malato, che Teheran ha bollato come "disumana".