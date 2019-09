Rohani, Usa offrono di togliere sanzioni

(ANSA) - ISTANBUL, 27 SET - Gli Stati Uniti hanno offerto all'Iran di togliere le sanzioni sul nucleare in cambio della ripresa dei negoziati. Lo ha detto il presidente iraniano Hassan Rohani, spiegando che "però questa azione non è avvenuta in un modo accettabile", visto che "nell'atmosfera di massima pressione, anche se volessimo negoziare con gli americani nella cornice del 5+1, nessuno può prevedere quale sarà il risultato di questi negoziati".