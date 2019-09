Egitto: presidiata Piazza Tahrir

(ANSA) - IL CAIRO, 27 SET - Forze di polizia in uniforme e in borghese presidiano stamane la Piazza Tahrir al Cairo, con alcuni punti di accesso chiusi al traffico, in vista di possibili nuove manifestazioni antigovernative dopo quelle di venerdì e sabato scorso. Chiuse anche la stazione della metropolitana Al Sadat sulla piazza e quella vicina di Gamal Abdel Nasser. Da parte sua la Federazione calcio egiziana ha annunciato in un tweet che la partita fra la squadra dell'FC Masr e quella dell'Assuan, in programma oggi nello stadio dell'Accademia militare al Cairo, è stata rinviata a domani per ragioni di sicurezza. L'imprenditore Mohamed Ali, i cui appelli alla rivolta via social media dalla Spagna avevano spinto in piazza lo scorso fine settimana centinaia di dimostranti, ha chiamato oggi gli egiziani a dare vita a una marcia di almeno "un milione" di persone. Ma tenendosi lontani da Piazza Tahrir.