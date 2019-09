Israel: avviati contatti per coalizione

(ANSAmed) - TEL AVIV, 26 SET - Dopo che il Capo dello Stato Reuven Rivlin ha affidato a Benyamin Netanyahu l'incarico di formare un nuovo governo, il Likud - che per ora dispone del sostegno di soli 55 deputati su 120 - cerca da oggi di verificare se sia possibile trovare una maggioranza per una nuova coalizione. I contatti con i centristi di Blu Bianco sono per ora arenati. Il partito Israel Beitenu di Avigdor Lieberman si è detto disposto ad esaminare un'eventuale offerta del Likud, pur restando contrario ad un governo ristretto di destra.

Preferisce semmai un governo di unità nazionale "laico e liberale".

Il laburista Amir Peretz ha ribadito oggi che non entrerà in un governo presieduto da Netanyahu. "Deve lasciare il posto. Gli israeliani - ha spiegato - vogliono sostituirlo, vogliono una nuova speranza". Con i loro sei seggi i laburisti potrebbero tuttavia garantire al Likud la maggioranza di cui ha bisogno.