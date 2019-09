Israele: Netanyahu, accetto incarico

(ANSAmed) - TEL AVIV, 25 SET - "Accetto l'incarico, occorre un governo di unità nazionale e la riconciliazione che in questo momento è essenziale". Lo ha detto il premier Benyamin Neranyahu che non ha nascosto le difficoltà dell'incarico avuto da Rivlin.

Netanyahu ha giustificato l'esigenza di un governo di unità nazionale con tre emergenze: "l'Iran, la situazione economica e il Piano di Pace di Trump che, se non ci fosse un governo, potrebbe anche non essere presentato". Il premier ha anche sottolineato che è possibile una "leadership congiunta" aggiungendo che è aperto ad un accordo di rotazione con Benny Gantz leader di Blu-Bianco. Ma ha insistito che il governo di unità deve essere "formato rapidamente". Poi ha spiegato che se non sarà in grado di formare un governo rimetterà il mandato nelle mani di Rivlin.