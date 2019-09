Iran: Rohani, ok a modifiche accordo

(ANSA) - NEW YORK, 25 SET - Il presidente iraniano Hassan Rohani ha dichiarato di essere aperto a discutere "piccoli cambiamenti, aggiunte o modifiche" all'accordo sul nucleare del 2015 se gli Stati Uniti revocheranno le sanzioni imposte a Teheran. Lo ha detto a margine dell'Assemblea Generale dell'Onu a New York. "La nostra risposta a negoziati sotto un regime di sanzioni è negativa", ha prodeguito. "L'unica via per riaprire i negoziati è il ritorno agli impegni e il sollevamento delle sanzioni", ha aggiunto: "L'accordo sul nucleare era il minimo, per voi e per noi". "Il ritorno all'intesa è il primo passo - ha aggiunto - una cerimonia per le fotografie è l'ultimo, non il primo passo nelle trattative".