Gantz: sarò premier del governo di unità

(ANSA) - TEL AVIV, 19 SET - "Sarò io il premier del prossimo governo di unità nazionale": lo ha precisato il leader di Blu Bianco Benny Gantz in risposta a Benyamin Netanyahu. "Noi guideremo un governo di unità allargato e liberale, presieduto da me". "Blu Bianco - ha rilevato - ha vinto le elezioni e guiderà le trattative". "Sono rimasto sorpreso e deluso dal fatto che Gantz ancora si rifiuti di raccogliere il mio appello per un incontro. Questo è quanto il pubblico si aspetta", ha affermato a sua volta il premier uscente Netanyahu.

"E' il caso di smetterla con gli espedienti politici ed i trucchetti", ha detto il leader di Israel Beitenu, Avigdor Lieberman rivolgendosi a Netanyahu. "Vediamo - ha detto - di sederci assieme tu, Gantz e io e di formare un governo nazionale liberale esteso".