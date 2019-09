Iran: Zarif,con Usa dialogo non funziona

(ANSA) - ISTANBUL, 5 SET - L'agenzia del dipartimento del Tesoro Usa che applica le sanzioni internazionali "non è altro che un carceriere: chiedi una tregua (le esenzioni), vieni mandato in isolamento per la tua temerarietà. Chiedi di nuovo e potresti finire sulla forca. L'unico modo per ridurre il terrorismo economico degli Stati Uniti (le sanzioni) è decidere di liberarti finalmente dal cappio del boia". Lo scrive stamani su Twitter il ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif, poche ore dopo l'annuncio da parte del presidente Hassan Rohani della "terza fase" del disimpegno di Teheran dall'accordo sul nucleare del 2015, con cui ha tolto ogni limite alle attività di ricerca e sviluppo sul nucleare.