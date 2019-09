Iran: colloqui con la Francia per 5 mesi

(ANSA) - ISTANBUL, 4 SET - L'Iran ha previsto un margine di circa 5 mesi per le trattative in corso con la Francia, che dureranno fino alla fine dell'anno. Lo ha detto il presidente iraniano Hassan Rohani, parlando durante una riunione del suo gabinetto. "La Francia dice che parlerà con gli altri Paesi europei, oltre che con Cina e Stati Uniti, e che effettueranno la coordinazione necessaria. I nostri colloqui con la Francia si svolgono in questo quadro, visto che il Paese rappresenta l'Ue e i tre firmatari (europei) dell'accordo sul nucleare", ha spiegato il capo del governo di Teheran, citato dall'agenzia Mehr.