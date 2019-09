Gaza: Isrele riprende fornitura gasolio

(ANSAmed) - TEL AVIV, 1 SET - Israele ha ripreso questa mattina la piena distribuzione di gasolio per la centrale elettrica di Gaza che aveva ridotto la scorsa settimana dopo il lancio di razzi dalla Striscia. Lo riferiscono i media. Il Qatar - con una mossa giudicata inaspettata - ha invece deciso, secondo la Radio militare israeliana, di ridurre di metà la quota di gasolio che acquista per la Striscia, in base alle intese raggiunte tra le parti per la tregua.