Iran, Ue rispetti obblighi nucleare

(ANSA) - TEHERAN, 31 AGO - Il presidente iraniano Hassan Rohani in una conversazione telefonica con il collega francese Emmanuel Macron ha criticato i Paesi europei perché non hanno attuato alcuna misura concreta per onorare gli impegni sottoscritti nell'ambito dell'accordo sul nucleare. "Se l'Unione europea non riesce a rispettare le assicurazioni date, l'Iran procederà al terzo step per ridurre i suoi obblighi alla scadenza (il 5 settembre) dell'ultimatum di 60 giorni", ha spiegato, aggiungendo che anche il terzo step, come i precedenti, può essere reversibile. Rohani ha inoltre sottolineato che il principale obiettivo di Teheran, nei prossimi colloqui, è che le parti adempiano all'accordo e garantiscano la sicurezza e la libertà della navigazione in tutte le vie d'acqua inclusi il Golfo Persico e lo Stretto di Hormuz. In ogni caso, ha aggiunto, le sanzioni Usa contro l'Iran dovrebbero essere completamente rimosse per spianare la strada a ulteriori negoziati. Una delegazione iraniana si recherà in Francia la prossima settimana