Iran: impiccagione per assassino di imam

(ANSA) - ISTANBUL, 28 AGO - Un uomo condannato per l'uccisione di un imam è stato impiccato pubblicamente oggi in Iran. Lo riporta l'agenzia ufficiale Irna, citando il responsabile dell'ufficio giudiziario della provincia di Fars, Kazem Mousavi, secondo cui il killer "ha confessato" le sue responsabilità.

Hamid Reza Derakhshandeh era stato ritenuto colpevole dell'omicidio del leader della preghiera islamica del venerdì nella città meridionale di Kazeroun, Mohammad Khorsand, avvenuto il 29 maggio scorso al termine di una funzione religiosa durante il Ramadan. La condanna a morte è stata eseguita nello stesso luogo in cui era avvenuto il delitto, dopo che la famiglia della vittima ha deciso di non concedere la grazia all'assassino, che non avrebbe espresso pentimento.