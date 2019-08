Cisgiordania: almeno 3 israeliani feriti

(ANSAmed) - TEL AVIV, 23 AGO - Almeno 3 israeliani sono stati feriti in modo grave da un'esplosione avvenuta in un sito di escursioni nei pressi di Dolev, un insediamento ebraico in Cisgiordania non lontano da Ramallah. Lo dicono i servizi di pronto soccorso citati dai media. L'esercito israeliano ha confermato di aver ricevuto informazioni su un sospetto attacco terroristico e che sta indagando. Alcuni media riferiscono anche di un'auto che si sarebbe allontanata subito dopo l'esplosione.

Sul posto stanno accorrendo altri mezzi di soccorso.