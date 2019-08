Khamenei, piano di pace di Trump fallirà

(ANSA) - TEHERAN, 10 AGO - L'accordo "del secolo" orchestrato dagli Usa (il piano di pace dell'amministrazione Trump, ndr) "non solo è contro i palestinesi ma è un crimine contro l'umanità ed è destinato a fallire": lo ha detto la Guida suprema iraniana Ali Khamenei in un messaggio in occasione dell'hajj, il pellegrinaggio islamico.

Khamenei ha lanciato un appello alla mobilitazione contro "questo inganno del nemico, che fallirà davanti agli sforzi e alla fede del fronte di Resistenza". (ANSA)