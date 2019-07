Rohani a Macron, siamo noi garanti Golfo

(ANSA) - ISTANBUL, 31 LUG - Al contrario degli Usa che creano tensioni, l'Iran resta il principale garante della sicurezza e della libertà di navigazione nel Golfo Persico. Lo ha detto il presidente iraniano Hassan Rohani in una telefonata con il suo omologo francese Emmanuel Macron, con il quale aveva già avuto diversi contatti nelle ultime settimane.

Nel colloquio, riferisce l'Irna, Rohani ha anche espresso le sue critiche all'Europa per non essere stata in grado di rispettare gli impegni sulla "normalizzazione" delle relazioni petrolifere e bancarie con Teheran per contrastare gli effetti delle sanzioni Usa.

"Purtroppo, solo una piccola parte dei benefici" dell'accordo sul nucleare del 2015 "si sono materializzati", ha dichiarato Rohani, sottolineano comunque l'importanza di mantenere aperti i canali di dialogo e definendo "positiva" la recente visita a Parigi del suo inviato, il viceministro degli Esteri Abbas Araghchi. Da parte sua, Macron ha ribadito l'impegno di Parigi a mantenere operativa l'intesa nucleare.