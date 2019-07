Yemen: alluvioni nel sud, almeno 6 morti

(ANSA) - SANAA, 27 LUG - Almeno 6 persone sono morte in seguito alle alluvioni che hanno colpito il sud dello Yemen dopo le forti piogge. Lo riferiscono le autorità locali. Almeno tre i dispersi, secondo le stesse fonti, nelle province di Abyan e Shabwa, entrambe colpite dalle piogge torrenziali cadute nelle ultime 24 ore. L'acqua, insieme al fango, ha spazzato via diverse fattorie, bloccato le strade e trascinato con sé auto e bestiame in alcune zone di entrambe le province. L'interruzione di corrente, inoltre, ha reso ancora più disagevole la situazione.