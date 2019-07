Ministro Esteri Oman in Iran per mediare

(ANSA) - TEHERAN, 27 LUG - Accordi bilaterali e le grandi questioni inerenti alla regione. Sono questi i temi discussi nell'incontro che si è tenuto a Teheran tra il ministro degli Esteri dell'Oman, Yusuf bin Alawi bin Abdullah, e il collega iraniano, Mohammad Javad Zarif.

La visita del ministro dell'Oman, che era già andato a Teheran il 20 maggio scorso, è di grande importanza vista l'escalation delle tensioni tra Iran e l'Occidente, in particolare con gli Usa. Mercoledì scorso, il presidente Hassan Rohani ha detto che sono in corso negoziati tra l'Iran e l'Occidente e che alcuni Paesi hanno portato avanti mediazioni per ridurre le tensioni. L'Oman è un Paese che tradizionalmente svolge una funzione di facilitatore di negoziati fra gli Usa e la Repubblica islamica.