Iran: Pompeo, pronto andare a Teheran

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - Il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha detto di essere pronto a recarsi personalmente a Teheran per spiegare al "popolo iraniano" le ragioni della politica di 'massima pressione' adottata dagli Usa nei confronti della Repubblica islamica.

"Certamente, se necessario ci andrei volentieri", ha affermato Pompeo in una intervista alla Bloomberg Tv. "Mi piacerebbe - ha aggiunto - avere l'opportunità di andare, non per fare della propaganda ma per dire la verità al popolo iraniano cosa ha fatto la loro dirigenza e come ha danneggiato l'Iran".