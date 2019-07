Qatar: Salzano, grandi chance per Pmi

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - "In un paese come il Qatar le Pmi italiane hanno molti spazi. Bisogna tuttavia essere consapevoli che le aspettative sono molto alte". Lo ha detto all'ANSA l'ambasciatore italiano in Qatar Pasquale Salzano a margine della XIII Conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici.

Il Qatar è un mercato molto esigente, ha spiegato il diplomatico, dove ci si aspetta "un made in Italy di ottima qualità". "Io consiglio sempre alle imprese di confrontarsi con le nostra ambasciata, le opportunità vanno create con lo studio dei paesi e lo studio dei mercati e preparandosi in un paese competitivo come il Qatar", ha detto ancora Salzano.