Perrone: crisi Iran danneggia anche noi

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - "L' Iran sta conoscendo una fase di altissima tensione che si è accumulata negli ultimi mesi, che si è sviluppata soprattutto dopo il ritiro americano dall'accordo sul nucleare e con un'escalation che sta continuando in questi giorni. Per l'Italia ci sono conseguenze naturalmente, visti i rapporti di collaborazione che ha sempre avuto con l'Iran e che sono messi a dura prova". Lo ha detto all'ANSA l'ambasciatore italiano a Teheran, Giuseppe Perrone, a margine della XIII conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici. "Nell'ultimo anno - ha aggiunto - l'interscambio è calato in maniera notevole. Il nostro interesse è un superamento rapido della crisi perché attenta ai nostri interessi nazionali". (ANSA).