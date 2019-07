Israele:'grande opportunità per aziende'

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - L'ambasciatore italiano a Tel Aviv, Gianluigi Benedetti, ricorda le celebrazioni quest'anno per i 70 anni di relazioni diplomatiche fra Italia e Israele, "70 anni di grande amicizia", ma anche una "grande opportunità" per una maggiore presenza dell'Italia nel paese, per le aziende italiane e per quelle israeliane che cercano un mercato globale e possono guardare all'Italia. L'auspicio, ha detto Benedetti all'ANSA a margine della XIII Conferenza degli ambasciatori in corso alla Farnesina, "è per le imprese italiane di avere coraggio e investire in Israele. Mentre invito le aziende israeliane a guardare all'Italia -e non solo a Stati Uniti e Cina- perchè l'Italia è il paese più vicino a Israele per il suo ecosistema manufatturiero".