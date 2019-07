Giordania: 'un paese da sostenere'

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - La Giordania come paese di importanza fondamentale in "un'area di estrema fragilità dove rappresenta un tassello di stabilità, un'oasi che contribuisce a mantenere un pur fragile equilibrio e che va sostenuta". Lo sottolinea all'ANSA l'ambasciatore d'Italia ad Amman, Fabio Cassese, a margine della XIII conferenza degli ambasciatori in corso alla Farnesina, spiegando che uno dei settori in cui l'Italia è più attiva nel concretizzare il suo sostegno è quello di valorizzazione e tutela del grande patrimonio culturale giordano: "Una scelta intelligente" trattandosi di "un settore nel quale altri paesi non hanno il nostro stesso know how" precisa. Ma quella del'Italia è anche un'azione a tutto campo di sostegno per crescita, democrazia e stato di diritto "affinchè possa rappresentare un modello per tutti i paesi dell'area".