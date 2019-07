Afghanistan: 15 uccisi in 3 attentati

(ANSA) - KABUL, 25 LUG - Almeno 14 civili sono morti e altri 31 sono rimasti feriti questa mattina in tre attentati in Afghanistan.

Secondo quanto hanno reso noto funzionari del governo, un kamikaze a bordo di una motocicletta ha fatto saltare in aria un minibus a Kabul sul quale viaggiavano dipendenti del Ministero delle Miniere e del Petrolio afghano uccidendo otto civili.

Una seconda bomba è esplosa poco dopo, mentre la folla cercava di aiutare le vittime. "Il numero dei feriti ha raggiunto quota 27 - ha detto Firoz Bashari, responsabile del Centro informazione dei media del governo -. Otto persone, incluse cinque donne e un bambino, sono morte".

Sempre oggi, una mina piazzata lungo una strada nella provincia orientale di Nangarhar ha colpito un minibus sul quale viaggiavano civili uccidendo sei donne e un bambino e ferendo altre quattro persone.

Finora nessun attacco è stato rivendicato.