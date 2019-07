Iran: Rohani, pronti a negoziare

(ANSA) - TEHERAN, 24 LUG - Se ci sarà una tregua nella "guerra economica" all'Iran costituita dalle sanzioni Usa, "si potrà preparare il terreno per negoziati che raggiungano una conclusione". Lo ha detto il presidente iraniano Hassan Rohani, parlando in una riunione del suo gabinetto. "Ci sono Paesi che stanno mediando tra l'Iran e le altre parti, scambi di contatti e di lettere, così che tutti sappiano che l'Iran non perderà l'opportunità di colloqui giusti e legali per risolvere i problemi. Ma non ci sederemo al tavolo della capitolazione in nome dei negoziati", ha aggiunto Rohani, accusando Israele e gli avversari regionali della Repubblica islamica - tra cui l'Arabia Saudita - per la crisi creata dal ritiro americano dall'intesa sul nucleare.