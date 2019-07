Trump riceve l'emiro del Qatar

(ANSA) - WASHINGTON, 9 LUG - Donald Trump ha ricevuto alla Casa Bianca l'emiro del Qatar, Tamin bin Hamad al-Thani, dopo una cena in suo onore ieri sera offerta dal ministro del tesoro Steve Mnuchin. Secondo alcuni media Usa, l'emiro potrebbe fare da 'ponte' verso con l'Iran, con cui ha buoni rapporti, sullo sfondo delle tensioni tra Washington e Teheran per il nucleare. Per i suoi rapporti con la Repubblica islamica, Doha era stata emarginata nella regione del Golfo da parte delle monarchie sunnite, che nell'estate 2017 avevano rotto le relazioni diplomatiche e imposto un blocco terrestre e aereo. Inizialmente Trump si era schierato con Arabia Saudita, Emirati arabi uniti, Bahrein ed Egitto contro il Qatar, ma poi ha rivisto la sua posizione cercando di ricomporre le divisioni tra gli alleati nel Golfo. Oltre alla visita alla Casa Bianca, al-Thani ha in agenda incontri al Pentagono, con il segretario di Stato Mike Pompeo e le Commissioni Forze Armate e Affari Esteri di Camera e Senato.