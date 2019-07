Netanyahu, con F35 arriviamo in Iran

(ANSAmed) - TEL AVIV, 9 LUG - Teheran "farebbe bene a ricordare che i nostri F35 possono arrivare ovunque in Medio Oriente, in Iran e certamente in Siria". Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu ricordando che l'Iran "minaccia la distruzione di Israele". Visitando una base degli F35 a Nivatim, nel Negev, il premier ha poi aggiunto di essere rimasto "molto impressionato dai sistemi di combattimento" installati a bordo di quegli aerei.