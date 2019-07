Moavero,Usa non ci hanno chiesto soldati

(ANSA) - ROMA, 9 LUG - "Non c'è mai stata una richiesta di tipo formale e ufficiale" da parte degli Stati Uniti all'Italia per l'invio di un contingente militare in Siria e un eventuale ulteriore impegno italiano nell'area sarebbe "tutto da verificare e da discutere". Lo ha detto il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi, interpellato dall'ANSA a margine di un evento alla Camera in merito alle indiscrezioni pubblicate oggi da 'Il Fatto Quotidiano'.