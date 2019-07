Siria: raid governo e Russia su Idlib

(ANSAmed) - BEIRUT, 5 LUG - Intensi raid aerei governativi e russi sono in corso nella Siria nord-occidentale in aree abitate da civili e dove operano miliziani anti-regime, tra cui qaedisti e altri vicini alla Turchia. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria secondo cui i bombardamenti hanno preso di mira nelle ultime ore i distretti a nord di Hama e quelli a sud di Idlib, lungo la linea del fronte tra le aree in mano agli insorti e quelle controllate dalle forze lealiste.