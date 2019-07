L'Iran, non abbiamo espulso Joss Stone

L'Iran smentisce di aver detenuto ed espulso la popolare cantante britannica Joss Stone al suo arrivo nel Paese, dove doveva tenere un concerto. Secondo Teheran, l'artista è invece stata respinta alla frontiera "per l'assenza dei necessari documenti". A denunciare di essere stata espulsa era stata ieri la stessa cantante su Instagram.

"Joss Stone e i suoi accompagnatori non sono stati arrestati, ma l'ingresso nel territorio (iraniano) è stato loro rifiutato conformemente alle norme", è la replica della polizia dell'isola di Kish, nel Golfo Persico, dove la cantante era atterrata dall'Oman. Stone è poi ripartita col suo team per gli Emirati Arabi Uniti. Lo riporta l'Irna.