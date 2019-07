Israele: volo atterra in emergenza

(ANSA) - TEL AVIV, 1 LUG - Un Boeing 737-400 della Electra Air con un pneumatico esploso è atterrato da poco, sano e salvo, all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv dove erano state predisposte misure di emergenza straordinarie. Il volo proveniva da Colonia con 152 persone a bordo e la gomma era scoppiata nel decollo dalla città tedesca. Jet dell'aviazione militare israeliana, all'approssimarsi del volo sull'aeroporto, si sono alzati ed hanno affiancato l'aereo per controllare lo stato del pneumatico per poi riferire alla base del Ben Gurion. Oltre 100 ambulanze sono state schierate in attesa degli eventi. Durante l'atterraggio di emergenza sono stati sospesi tutti gli arrivi e le partenze.