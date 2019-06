Gerusalemme,decine di palestinesi feriti

(ANSAmed) - TEL AVIV, 30 GIU - Decine di palestinesi del rione di Issawieh (Gerusalemme est) sono rimasti feriti o contusi in tre giorni di continui confronti con la polizia israeliana in seguito all'uccisione di uno dei suoi abitanti - Mohammed Samir Obeid, 20 anni - colpito giovedì a morte da agenti dopo che, secondo la versione ufficiale, aveva cercato di assalirli. La agenzia di stampa palestinese Wafa aggiunge che, in parallelo la polizia israeliana ha compiuto ad Issawieh decine di arresti. Secondo la Wafa agenti israeliani hanno inoltre perquisito l'ospedale palestinese al-Moqassed di Gerusalemme est alla ricerca di persone che risultavano essere state coinvolte in quegli incidenti.

Altri disordini si sono verificati nel campo profughi di Shuafat (a nord di Gerusalemme) e a Silwan, alle pendici della Città Vecchia. Ingenti reparti di polizia continuano a presidiare e a perlustrare, per il terzo giorno consecutivo, varie zone di Gerusalemme est.