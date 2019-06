Gerusalemme, arrestato ministro Anp

(ANSAmed) - TEL AVIV, 30 GIU - La polizia israeliana ha arrestato la scorsa notte a Gerusalemme est il ministro dell'Anp Fadi al-Hadmi. Lo riferisce la stampa palestinese Wafa secondo cui al-Hadmi, che è incaricato delle questioni di Gerusalemme, è sospettato di aver "infranto la sovranità israeliana in città", in particolare durante la recente visita del presidente del Cile Sebastian Pinera nella Spianata delle Moschee. A Gerusalemme est resta elevata la tensione dopo che giovedì un giovane palestinese è stato ucciso da agenti che, secondo la versione ufficiale, aveva cercando di assalire. Disordini sono avvenuti nei rioni arabi di Issawie e Shuafat. I media palestinesi riferiscono di decine di feriti e di contusi, nonchè di decine di arresti. Intanto a Silwan, un rione abitato in prevalenza da palestinesi situato a ridosso della Città Vecchia, sarà inaugurata oggi da Israele una passeggiata archeologica.