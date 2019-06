Gaza: Netanyahu evoca 'misure più serie'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 30 GIU - Il governo segue con attenzione la situazione della popolazione israeliana del sud del paese alle prese con il lancio di palloni incendiari da Gaza. Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu ricordando che la settimana scorsa sono "state imposte ad Hamas sanzioni severe". "Se occorre - ha aggiunto riferendosi al lancio di palloni incendiari dalla Striscia che non è cessato del tutto nonostante le intese con Hamas per una tregua di lunga durata, mediata da Onu ed Egitto - useremo misure ancora più serie".

"Non sono impressionato dalla propaganda mascherata da consigli", ha poi spiegato riferendosi a chi chiede un'operazione militare nella Striscia visto che "sono gli stessi che una volta intrapresa sarebbero i primi a condannarla".